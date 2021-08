Zu wissen, wer hinter dem „Metropol“-Projekt steht und es finanziert, könnte Vertrauen schaffen.

Das Großprojekt auf dem Berliner Platz hat bereits eine unrühmliche Geschichte hinter sich, noch bevor der erste Stein für den eigentlichen Bau gesetzt wird. Dass es endlich sichtbare Aktivität auf der Baustelle gibt, kann als gute Nachricht gelten. Eine schlechte Nachricht ist, dass Timon Bauregie die Namen der neuen Projektpartner nicht preisgibt. Es heißt, die Finanzierung sei gesichert. Doch das haben wir in der Vergangenheit schon oft gehört. Allcap, Pegasus, TE – dieses Projekt hatte schon viele Partner, die kamen und auch wieder gingen, ohne dass am Ende ein „Metropol“ stand. Niemand kann Timon zwingen, den oder die Namen zu nennen. Aber es könnte etwas schaffen, was in der Vergangenheit mehrmals verspielt wurde: Vertrauen.