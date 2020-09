Tobias Becker, ein Absolvent der Mainzer Kunsthochschule, wird mit dem Emy-Roeder-Preis ausgezeichnet, den der Kunstverein Ludwigshafen seit 1979 alle drei Jahre vergibt. Der 1991 im saarländischen Püttlingen geborene Tobias Becker konnte die neunköpfige Jury mit seiner medienreflexiven Kunst überzeugen (unser Bericht). Seine Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld analoger und digitaler Medien, die er auf überraschende und eindrückliche Weise neu kombiniert. Dabei hat er bereits eine ganz eigene künstlerische Handschrift entwickelt und veranschaulicht Fragestellungen und verborgene Prozesse, die sich unserem Erfahrungsbereich normalerweise entziehen.

Förderpreis für Arbeiten mit Beton

Der Förderpreis geht an die gleichaltrige Mainzerin Theresa Lawrenz, die für ihre Skulpturen und raumbezogenen Installationen bevorzugt Beton und Stahl verwendet. Ihren Arbeiten scheinen geprägt von einem behutsamen Annäherungsprozess an die jeweils eingesetzten Baustoffe, deren Eigenschaften sie auslotet so wie sie deren Struktur und Stabilität austariert. Sie können als architektonische Zitate gelesen werden, die sich im Spiel von Form und Substanz artikulieren.

Noch bis zum 8. November sind die Werke der beiden Preisträger wie der 16 Finalisten im Kunstverein Ludwigshafen im Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus zu sehen.