Mit einer Bronzemedaille kehrten die Nachwuchsathleten des AC 1892 Mutterstadt von der süddeutschen Meisterschaft im Mehrkampf aus Roding zurück.

Elena Herbst (13) gewann in ihrer Altersklasse die Bronzemedaille. Im Reißen stellte die Schülerin ihre Bestleistung (42 kg) ein. 44 Kilogramm waren diesmal noch zu schwer. 55 Kilogramm meisterte Elena im Stoßen. Auch in den anderen Teildisziplinen wie Schlussdreisprung, Sternlauf und Kugelschock konnte die Tochter des Trainers und ehemaligen Bundesligahebers Tobias Herbst überzeugen. Platz acht belegte Anton Flick in seiner Konkurrenz. 110 Kilogramm im Zweikampf brachte der 15-Jährige im Gewichtheben zur Hochstrecke.

Der Titelkampf im Süden diente als Test für die Rheinland-Pfalz Meisterschaften am 13. Juni in Haßloch. Dort wird der ACM mit mehr Teilnehmern am Start sein.