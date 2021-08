Der TV Hochdorf gehört zu den Gründungsmitgliedern der Dritten Liga im Handball. Mit der letzten Partie im Kurpfalz-Cup ist der Traditionsverein verschwunden und wird künftig mit der TSG Friesenheim als Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf in der dritthöchsten Spielklasse vertreten sein.

Vor ein paar Tagen verabschiedete Trainer Björn Friedrich sein Team nach dem letzten Training in den Urlaub. Allerdings nicht ohne Hausaufgaben. „Es gibt einen Plan, den jeder Spieler individuell absolvieren soll“, betonte der 30-Jährige. Keinesfalls, um in Topform wieder zur Saisonvorbereitung am 19. Juni zurückzukehren, sondern einfach um das Fitnesslevel zu erhalten und präventiv sich vor Verletzungen zu schützen. Im Vordergrund steht die Regeneration. Zuvor ging Hochdorf mit der TSG Haßloch und den Rhein-Neckar Löwen II einen eigenen Weg. Die drei Vereine einigten sich auf eine Freundschaftsrunde, den Kurpfalz-Cup. „Es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten“, sagte Friedrich rückblickend. „Wann bekommen die jungen Spieler nochmals solch eine Chance, sich in vier Spielen auf Drittliga-Niveau zu entwickeln? Der Lerneffekt ist hoch und ich bin überrascht, wie gut die Jungs die Chance genutzt haben“, verdeutlichte Friedrich.

Zu den Lichtblicken dieser kurzen Runde gehört Patrick Friedmann, der auf der linken Außenbahn eindrucksvoll seine Zugehörigkeit zum Drittliga-Kader bestätigte. „Wir haben uns ohne Druck schon einmal auf das Niveau in der dritten Liga einstellen können“, erklärte Friedmann. Auch Leo Pfeil, der in den beiden Partien gegen Haßloch wegen einer Knochenhautentzündung pausieren musste, begrüßte diese Freundschaftsrunde: „Wir haben uns auch als Mannschaft weiterentwickelt.“ Positiv sei, dass in solchen Spielen die Ergebnisse nebensächlich seien. „Jeder hatte seine Aufgabe vom Trainer und musste sie im Spiel erfüllen“, so Pfeil.

Auch erfahrenen Akteure wie Marvin Gerdon und Kapitän Nikola Sorda hoben den Wert der Runde hervor. „Es ist immer interessant, Spiele zu bestreiten, in denen es um etwas geht, aber hier stand die Entwicklung der jungen Spieler im Vordergrund“, sagte Gerdon. Er war keineswegs darüber enttäuscht, dass die Teilnahme an der Aufstiegsrunde oder der Qualifikation zum Ligapokal abgesagt wurde. „Die Aufstiegsrunde war für uns kein Thema. Und warum sollen wir stundenlang im Bus sitzen, um zu den Auswärtsspielen im Ligapokal zu fahren, wenn wir damit rechnen müssen, in der DHB-Pokalrunde frühzeitig auszuscheiden“, ergänzte Gerdon.

Sorda nannte noch ein anderes Argument: „Da das HLZ als Zweite Mannschaft des Bundesligisten Eulen Ludwigshafen geführt wird, hätten wir am DHB-Pokal nicht teilnehmen dürfen. In Zeiten der Pandemie ist es sinnvoller, auf unnötige Reisen zu Auswärtspartien zu verzichten.“ Die Freundschaftsrunde sei auch für die älteren Spieler eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Der 25-jährige Kreisläufer führte als Ideengeber, Motivator und Vorbild die jüngeren Akteure. Er steht uneingeschränkt hinter dem neuen Konzept des HLZ, was auch seine vorzeitige Vertragsverlängerung um drei Jahre dokumentiert. „Wir haben jetzt schon viel Qualität im Kader, aber ich bin sicher, die Neuzugänge werden das Niveau nochmals deutlich anheben“, freut sich Sorda bereits jetzt auf die Saisonvorbereitung.