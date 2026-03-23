Die B-Jugend des HLZ steht im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft. Der nächste Meilenstein nach dem Pokal-Final-Four 2025. Ein Spieler geht bald ganz nach Berlin.

Die männliche B-Jugend des Handball-Leistungszentrums (HLZ) Friesenheim hat ihr Saisonziel erreicht: Mit dem 44:36 (19:18)-Sieg gegen den HC Erlangen beendet die Sieben von Cheftrainer Malte Metz die Meisterrunde D als Tabellenzweiter und trifft im Viertelfinale der Deutschen Jugendmeisterschaft auf den Nachwuchs des amtierenden Deutschen Meisters, die Füchse Berlin. Das Hinspiel steigt am Freitag, 11. April, um 17 Uhr im TVH-Sportzentrum in Hochdorf. Nach dem Abpfiff lagen sich die Jungs vor mehr als 150 Zuschauern in den Armen, hüpften im Kreis und riefen „ Berlin, Berlin, Berlin“. Am Samstag, 19. April, steht das Rückspiel in der Hauptstadt an.

Um dieses Ziel zu erreichen, musste das HLZ im letzten Heimspiel gegen die starken Franken an die Grenze gehen. „Auch wenn wir in den ersten 25 Minuten nicht so den Zugriff gefunden haben, haben die Jungs heute wieder ihr Herz auf der Platte gelassen und letztendlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Es war die Pflichtaufgabe, Erlangen hat uns alles abverlangt“, sagte Metz am Ende erleichtert.

Probleme zu Beginn

Gegen die Franken tat sich die Spielgemeinschaft trotz anfänglicher Führung schwer. Die Abwehr stand nicht kompakt, die Gäste kamen zu leichten Toren. Es fehlte der Zusammenhalt im defensiven Verbund. Zahlreiche Eins-gegen-eins-Aktionen, aber auch Zuspiele an den Kreis konnten nicht verhindert werden. „Wir sind eben da nicht als Mannschaft aufgetreten, wir haben uns gegenseitig zu wenig geholfen. Wir haben einfach etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden“, meinte Jannik Knecht. Der Waldseer hielt mit seinen Durchbrüchen seine Mannschaft zunächst im Spiel. Der 16-Jährige, der die elfte Klasse des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer besucht, zeigte eine starke Leistung und erzielte sieben Tore. Stark präsentierte sich auch Felix Geißner im HLZ-Tor, der sofort auf Betriebstemperatur war und einige Chancen der Gäste vereitelte.

Herzstück des HLZ war das Angriffsspiel aus dem Rückraum. Geduldig, aber mit Mut zum Tor, suchten die Spieler die Lücken. Mit Jonas Gögelein, Finn Felix und Jannik Knecht fand Metz eine Formation, die immer wieder Druck entfaltete und Durchbrüche ermöglichte. Nach einem Treffer von Finn Felix führte das HLZ 14:12 (20.), ehe der Kapitän mit einer Zwei-Minuten-Strafe vom Feld musste – mit Folgen: Vier Gegentore in Serie brachten die Pfälzer ins Hintertreffen. „Wir hatten keine Zweifel, dass wir die Partie verlieren. Uns war klar, dass wir Erlangen packen können“, so Knecht. Noch vor der Pause drehte das HLZ mit Tempospiel das Spiel. 100 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff traf der überragende Felix zur 19:18-Führung.

HLZ mit viel Tempo

Nach dem Wiederanpfiff machte sein Team da weiter: furios und mit hohem Tempo. Jonas Gögelein ging voran. Der 15-Jährige, der offiziell seine erste Saison in der B-Jugend bestreitet, traf doppelt, Marko Mateskovic-Gill erhöhte auf 22:18. Auffällig: Wurde der überragende Spielmacher Finn Felix, der zwölfmal traf, vom Gegner gebremst, fanden meist Gögelein oder Knecht die Lücken und kamen mit Durchbrüchen zum Abschluss. Auch die Akteure mit weniger Spielzeit zeigten sich angriffslustig – besonders Nikolas Muschelknautz mit neun Toren sowie Vincent Hotz. Dazu feierte Fynn Sobotta nach Verletzungspause ein starkes Comeback am Kreis. Erlangen hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen. Je länger die Partie dauerte, desto mehr brillierte das HLZ. Drei Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung bereits neun Tore.

Für Jonas Gögelein, den erst 15 Jahre alten Rückraumspieler, wird es der emotionalste Moment seiner bisherigen Karriere. Der Neuntklässler am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen wechselt im Sommer in die Hauptstadt und schließt sich den Füchsen an. „Es wird nicht einfach, von zu Hause, der Familie, den Freunden und der Mannschaft wegzugehen, aber ich will den nächsten Schritt machen“, sagt Gögelein, der in der Niederfeld lebt. Bei zwei Probetrainingswochen in Berlin überzeugte er bereits und nahm das Angebot an. „Ich freue mich, bald meine künftigen Kameraden in Hochdorf treffen zu können, aber wir werden nicht chancenlos ins Viertelfinale gehen. Wenn wir alle einen sehr guten Tag haben und Felix im Tor auch, dann ist alles möglich“, so Gögelein, der gegen Erlangen fünfmal traf.