Besondere Motivation für den Eishockeynachwuchs des ERC Ludwigshafen: Vor dem Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Augsburger Panther liefen die Ludwigshafener Mini-Scorpions gemeinsam mit den Young Scorpions in der SAP-Arena auf.

Die Aktion war eine Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit im Eisstadion an der Saarlandstraße. Gerade der Kader der Minis (U11) ist nicht nur extrem breit aufgestellt, sondern hat mit sechs jungen Damen auch einen beachtlichen Frauenanteil. Dabei wirke sich sportlicher Erfolg der Adler auch über den Rhein hinaus aus, was die ERCL-Verantwortlichen jeweils am Zulauf junger Sportler bemerken.

Das gemeinsame Einlaufen mit den großen Vorbildern war dabei keine Premiere. Der ERCL war bereits mehrfach in der SAP-Arena vertreten. Nervös sind die Kinder aber jedes Mal aufs Neue wieder, verriet Betreuer Alexander Dreier. Immerhin ist es nicht allein die Gelegenheit, vor rund 10.000 Zuschauern aufs Eis zu gehen, sondern im Kabinengang ergibt sich immer wieder die Gelegenheit auf ein Abklatschen mit den Spielern oder auch einen erfüllten Autogrammwunsch.

Beides extreme Motivationshilfen für den ERCL-Nachwuchs, denn am 8. Januar haben die Mini-Scorpions ab 8 Uhr ihren großen Auftritt beim Heimspieltag in der Nachwuchs-Hockey-League im Eisstadion an der Saarlandstraße und würden sich auch dort über Zuschauer freuen. Es müssen ja nicht gleich 10.000 sein.