Die für Pfingsten geplante „Nacht der offenen Kirchen“ ist wegen Corona auf das kommende Jahr verschoben worden. Das hat das Protestantische Dekanat mitgeteilt.

Es sollte eine besondere Premiere werden: Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wollten von 18 Uhr bis Mitternacht möglichst viele christliche Gotteshäuser in Ludwigshafen öffnen. Nun soll die Veranstaltung im kommenden Jahr stattfinden.

„Wir haben ein vielfältiges Programm mit kulturellen und spirituellen Elementen vor“, sagt Dekanin Barbara Kohlstruck. Zusammen mit vielen anderen christlichen Konfessionen wolle man Raum geben für Begegnungen, Gespräche, zum Verweilen und zum Austausch. Das Neue wäre hierbei nicht die Öffnung von Kirchen, sondern die ökumenische Breite der Veranstaltung. Denn beteiligen werden sich unter anderem Katholiken und Protestanten, Baptisten und Mennoniten, die Freie Evangelische Gemeinde, der Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM), die Stadtmission sowie Migrantengemeinden. „Wir wollen als christliche Kirchen in der Stadt präsent sein. Und wir wollen uns in unserer Buntheit und Vielfalt präsentieren“, erläutert Alban Meißner, Dekan des katholischen Stadtdekanats, das Konzept.

Begeisterung ausgebremst

Bei Martin Geis vom CVJM liefen die Fäden der Organisation zusammen. Er bedauert, dass die Begeisterung der Beteiligten wegen der Pandemie zunächst ausgebremst wurde. Doch wo Abstand und möglichst wenig persönlicher Kontakt gefordert sind, sei das Konzept von offenen, einladenden Kirchen nur schwer umzusetzen, so Geis.

„Nun hoffen wir auf die Premiere an Pfingsten 2021“, sagt Dekanin Kohlstruck. Denn die Idee und das Format seien weiterhin vielversprechend. Wer sich daran beteiligen will, kann Kontakt zu den Organisatoren per E-Mail (info@offene-kirchen-lu.de) aufnehmen.