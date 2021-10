Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt und war ein „Schaffer“: Bernd Bauer von der DJK Concordia Ludwigshafen. Völlig unerwartet ist er am 29. September im Alter von nur 61 Jahren gestorben. Der Ludwigshafener Stadtlauf ohne Bernd Bauer – unvorstellbar. Ob Aufbau- oder Abbau, Bauer war ein „Macher“ im Hintergrund, sich nie zu schade, anzupacken. Auch bei „Sporteln in der Familie“ oder der Hallenfußballstadtmeisterschaft konnten sich der Ludwigshafener Sportverband und der Bereich Sport der Stadt als Veranstalter immer auf „ihren“ Bernd verlassen. Unermüdlich war er im Einsatz, hatte kreative Ideen parat, machte Unmögliches möglich. 1972 trat er als Leichtathlet der DJK SG Concordia bei, war seit 1977 Übungsleiter und Betreuer der Nachwuchs-Leichtathleten der DJK. Auch als Übungsleiter im Mutter-Kind-Turnen und beim Basketball sowie als Betreuer der Aerobic-Gruppe war Bauer nicht wegzudenken. Beim Deutschen Turnfest 2013 in der Metropolregion engagierte sich Bauer als Quartiersmanager an einer der größten Schulen Ludwigshafens. Für sein herausragendes Engagement erhielt er 2017 die Sportehrenplakette der Stadt. Am kommenden Montag, 13 Uhr, wird Bauer auf dem Friedhof in Friesenheim beigesetzt.