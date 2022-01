Der Fußball-Regionalverband Südwest hat die Nachholspiele der Oberliga terminiert. Demnach tritt der FC Arminia Ludwigshafen am Samstag, 19. Februar, 15 Uhr, beim SV Elversberg II in der Hauptrunde der Südstaffel an. Am Montag, 28. Februar, 19.30 Uhr, folgt die Partie beim FV Dudenhofen. Die dritte abgesetzte Begegnung des FCA gegen den FSV Jägersburg wird am Samstag, 5. März, 15.30 Uhr, auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim ausgetragen. Für Ende März ist in der Oberliga der Start von Auf- und Abstiegsrunde vorgesehen.

Die Nachholspiele der Fußball-Verbandsliga sind wie folgt terminiert worden: Phönix Schifferstadt, Schlusslicht der Gruppe 2, spielt zunächst am Samstag, 19. Februar, 15 Uhr, beim TuS Marienborn. Eine Woche später, am Samstag, 26. Februar, 14.30 Uhr, treten die Schifferstadter bei Bienwald Kandel an. Zeitgleich erwartet der Tabellenvorletzte ASV Fußgönheim die Marienborner. Am Sonntag, 6. März, 15 Uhr, steigt in Schifferstadt das Derby zwischen Phönix und dem ASV.

In der Fußball-Landesliga Ost, Gruppe Süd, startet der SV Ruchheim am Sonntag, 20. Februar, 14.30 Uhr, mit einem Nachholspiel beim TuS Altleiningen ins neue Jahr. Die jeweils komplett abgesagten 17. und 18. Spieltage folgen an den beiden Wochenenden danach. Am Sonntag, 27. Februar, 14.30 Uhr, spielen FSV Schifferstadt – SV Büchelberg, TuS Altleiningen – SV Südwest Ludwigshafen und TSV Billigheim/Ingenheim – SV Ruchheim. Eine Woche später am Sonntag, 6. März, 15 Uhr, erwartet Ruchheim Schifferstadt und der SV Südwest ist Gast des SV Geinsheim.