Von den weiteren Corona-Lockerungen profitiert auch der lokale Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote im Bezirk Ludwigshafen ist im Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent gesunken. Die regionalen Zahlen folgen damit dem Bundestrend.

Mit 16.776 Personen waren im Juni 155 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 884 weniger als vor einem Jahr – das sagen die Zahlen des Arbeitsagenturbezirks Ludwigshafen, zu dem auch Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis gehören. In der Stadt Ludwigshafen lag die Quote bei 9,7 Prozent (Vormonat: 9,8 Prozent) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 4,3 Prozent (zuvor 4,4 Prozent).

Noch freie Ausbildungsplätze

„Der Erholungskurs auf dem Arbeitsmarkt geht weiter, davon profitieren alle Personengruppen“, sagt Benjamin Wehbring, Geschäftsführer der hiesigen Arbeitsagentur. Er ergänzt: „Wer auf der Suche nach einem Job ist, hat momentan gute Chancen, denn die Nachfrage nach Personal wird wieder größer.“ So sei die Anzahl der gemeldeten Stellen im Juni um elf Prozent und damit deutlich gestiegen. 3382 Stellen sind derzeit im Bestand der Agentur für Arbeit. Personal wird dabei vor allem im Handel, zur Kfz-Reparatur, in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheits- und Sozialwesen gesucht. Laut Wehbring sind die Arbeitgeber nicht nur auf der Suche nach ausgebildeten Fachkräften, sondern auch nach Nachwuchs. „Aktuell sind von den 2531 Ausbildungsplätzen, die uns seit Oktober 2020 gemeldet wurden, noch 1125 unbesetzt“, nennt er eine Zahl. Jugendliche, die eine Stelle suchen, aber noch nicht wissen, was zu ihnen passt, können sich bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur melden. Wegen der Pandemie sind zahlreiche Ausbildungsmessen und andere Informationsangebote in den vergangenen Monaten ausgefallen.

Auch landesweit ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Die Quote lag im Juni in Rheinland-Pfalz bei 5 Prozent (Vormonat: 5,2 Prozent). Die Anzahl der Anzeigen für Kurzarbeit ist ebenfalls rückläufig. In Rheinland-Pfalz waren es im Juni laut zuständiger Regionaldirektion 200 Betriebe mit insgesamt 2300 Beschäftigten. Im Januar waren es noch 4100 Betriebe, die Kurzarbeit angezeigt hatten.

Auch bundesweit Rückgang bei Arbeitslosigkeit

Bundesweit ist die Arbeitslosigkeit so stark gesunken wie seit zehn Jahren nicht mehr in einem Juni. Sie lag mit 5,7 Prozent 0,2 Prozentpunkte unter der im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 0,5 Prozentpunkte weniger. Was den Ausbildungsmarkt betrifft, haben sich von Oktober bis Juni 385.000 junge Leute und damit 32.000 weniger als ein Jahr zuvor auf einen Ausbildungsplatz beworben, wie es von der Bundesagentur für Arbeit heißt. 158.000 Bewerber waren im Juni noch unversorgt.

Im Arbeitsagenturbezirk Mannheim liegt die Arbeitslosenquote für Juni unverändert bei 7,3 Prozent.

Noch Fragen?

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen ist per E-Mail zu erreichen unter Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 0800/4555500.