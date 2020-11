Die Vorbereitungen für die Wahl des Ortsvorstehers der Nördlichen Innenstadt am 10. Januar 2021 laufen. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Daher trifft sich der Wahlausschuss unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstag, 26. November, 14 Uhr, im Stadtratssaal zu seiner ersten Sitzung. Das Gremium entscheidet über die Zulassung der für die Wahl eingereichten Wahlvorschläge. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am Montag, 23. November, 18 Uhr. Das Ortsvorsteheramt muss nach dem Tod von Antonio Priolo (SPD) am 8. September neu besetzt werden.