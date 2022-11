Ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Ehepaaren ist laut Polizei am Samstagnachmittag in Ludwigshafen eskaliert. Nachdem sich die Ehefrauen zur Schlichtung trafen, gerieten die Ehemänner aneinander. Zunächst holte einer der Ehemänner einen Holzstock aus seinem Fahrzeug und die Ehefrau holte eine Metallstange aus der Wohnung. Beide schlugen damit auf das rivalisierende Paar ein. Nachdem die bewaffnete Ehefrau durch ihre Kontrahentin entwaffnet wurde, schlug deren Ehemann wiederum mit der Metallstange auf die beiden anderen Ehepartner ein. Letztlich mussten drei der vier Beteiligten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden gegen alle Beteiligten eingeleitet.