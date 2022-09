Das Wetter wollte am Freitag einfach nicht so richtig mitspielen, beim zwölften Nachbarschaftsfest in Rheingönheim. Immer wieder gab es ordentliche Regenschauer. Aber das hat die rund 100 Gäste nicht abgehalten. Tapfer blieben sie auf den Bierbänken sitzen, statt Applaus – die Hände mussten immerhin den Regenschirm halten – wurde gejubelt oder mit den Regenschirmen gewedelt, um die gute Stimmung auszudrücken. „Das ist doch der perfekte Beweis dafür, dass es allen Spaß macht, sonst wären sie schon längst weg“, sagte Wolfgang van Vliet. Er ist Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft GAG, die das Fest in Zusammenarbeit mit der Seniorenförderung der Stadt jedes Jahr organisiert. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freue er sich, dass solche Veranstaltungen inzwischen wieder möglich sind. Denn: „Es gibt doch keinen schöneren Weg, Menschen zusammenzubringen, als durch so etwas“, befand van Vliet.

Trotz des Regens waren die Bänke auf dem Nachbarschaftsfest gut gefüllt. Foto: BTV Die Senioren-Gymnastikgruppe war ein Teil des Bühnenprogramms. Foto: BTV Der Seniorenchor aus Ludwigshafen hat die Veranstaltung mit zwei musikalischen Beiträgen eröffnet. Foto: BTV Zwischendurch konnten die Schirme auch wieder weggepackt werden. Foto: BTV Foto 1 von 4

Dem stimmte auch Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) zu: „Wir sind sehr froh, dass es so gut angenommen wird.“ Wie schon im Namen des Festes anklinge, soll es eine „Möglichkeit sein, dass die Leute von hier alle mal zusammenkommen können“. Und wenn es sein muss, dann tun sie das auch im Regen, wie dieses Bild vom Nachbarschaftsfest zeigt. Für Unterhaltung sorgten Musik, Tanz und weitere Aufführungen von Trägern und Vereinen aus Rheingönheim sowie dem Seniorenchor aus Ludwigshafen.