Zum 16. Mal laden die Fachstelle Älter werden der Stadt Ludwigshafen und die GAG gemeinsam zum Nachbarschaftsfest in Rheingönheim ein. Los geht’s am 22. Mai, 13.30 Uhr, auf der Wiese vor dem Seniorenwohnhaus „Heinrich Wälker“, Hoher Weg 45-47. Durch das Nachbarschaftsfest soll laut einer Mitteilung der Stadt das Miteinander im Stadtteil weiter gefördert und gestärkt werden. Nach dem Einstand durch den Seniorenchor Ludwigshafen gibt es auf der großen Bühne laut Ankündigung Vorführungen der Stuhlgymnastik-Gruppe der Damen der TG Rheingönheim, Kinder der Kindertagesstätten Brückweg und St. Joseph sowie der Mozartschule, eine Mädchentanzgruppe des TV Rheingönheim (Streetdance) und den Kindern des Reitvereins SüdWest auf dem Holzpferd. Bei einer Tombola und am Glücksrad gibt es Preise zu gewinnen. Für Musik sorgen außer dem Seniorenchor der Singkreis Rheingönheim gemeinsam mit den Machern des Wunschkonzerts des Seniorenzentrums LU kompakt sowie das Rockduo Lion&Cat. Für die jüngeren Besucher des Fests gibt es neben Spielen und Tombolas noch Rubbeltattoos und Kinderschminken. Das Fest endet um 17.30 Uhr.