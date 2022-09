Premiere im Dichterquartier in Süd: Unter dem Motto „Kommt dichter zusammen“ soll dort am 23. September erstmals ein Nachbarschaftsfest gefeiert werden. Von 14 bis 18 Uhr soll die Georg-Herwegh-Straße 41-43 in eine bunte Meile mit Spiel- und Mitmachaktionen umgewandelt werden. Gastgeber sind das Quartiersmanagement des Büros „Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier“ und Ehrenamtliche aus dem Viertel. Zur Eröffnung haben sich Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) und Pfarrer Alban Meißner angesagt. Am Programm beteiligen sich die Heilig Geist-Kita und das Ensemble Promoraca. Ausstellungen von Ulrich Thul und Hussein Ahmad sowie die Ausstellung „Wir sind da“, die das Caritas-Zentrum Ludwigshafen als Mitglied des Suchthilfenetzwerks zeigt, sind während des Festes in der Kirche Heilig Geist zu sehen. Die Dauerausstellung „Lichtblicke – Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz“ von Andreas Vögele gbt im Gemeindezentrum Einblicke in die Lebenssituation und Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz.