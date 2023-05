Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einem Nachbarschaftsduell kommt es am Sonntag, 14.45 Uhr, wenn in der Fußball-Bezirksliga der Ludwigshafener SC die FG 08 Mutterstadt empfängt. Beide Mannschaften haben ihre Spiele am vergangenen Wochenende problemlos gewonnen.

Nauwid Amiri, der Coach des LSC, hat in den fünf Partien seit dem Trainerwechsel ordentliche acht Punkte geholt. „Damit bin ich nicht zufrieden. In Dudenhofen haben wir unsere Qualität nicht