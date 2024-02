Laute Werkzeuggeräusche haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Donnerstag aus dem Keller vernommen. Als sie nachsahen, entdeckten sie laut Polizei einen 62-jährigen Bewohner, der gerade dabei war, das Schloss eines Fahrrads aufzuschneiden. Als sie den Mann ansprachen, bedrohte er sie mit einem Hammer. Sie flüchteten daraufhin in ihre Wohnung und informierten die Polizei. Im Kellerabteil des 62-Jährigen fanden die Polizisten neun Fahrräder, darunter das Rad, dessen Schloss der Mann zuvor gewaltsam geöffnet hatte. Eine Überprüfung der Rahmennummern bestätigte den Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelte. Der 62-Jährige gab an, dass er die Räder von verschiedenen, ihm nicht weiter bekannten Personen auf der Straße gekauft habe. Es wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Hehlerei gegen ihn eingeleitet. Die Fahrräder wurden sichergestellt.