Weil ein Nachbarschaftsstreit in Oppau eskaliert ist, musste am Montagmorgen die Polizei gerufen werden. Um 8 Uhr gerieten zwei benachbarte Männer in Streit. Dabei hielt ein 52-Jähriger plötzlich eine Axt und ein 55-Jähriger eine Gaspistole in der Hand. Laut Polizei hatten sich die beiden Streithähne bis zum Eintreffen der Beamten aber wieder beruhigt. Die Polizisten stellten die Axt und die Pistole sicher. Gegen beide Männer wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet.