Bereits am 31. August sowie am 1. September des vergangenen Jahres 2022 hat ein Unbekannter auf dem Gelände zweier Ludwigshafener Firmen je ein Feuer gelegt und dadurch Sachschaden verursacht. Die Polizei hat jetzt ein Fahndungsfoto veröffentlicht und sucht nach einem Mann, der tatverdächtig ist, am 31. August zwischen 4.20 Uhr und 4.50 Uhr unbefugt ein Firmengelände im Hedwig-Laudien-Ring (Oggersheim) betreten und Europaletten entzündet zu haben. Am 1. September soll er sich zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr Zugang zu einem anderen Firmengelände in der Saarlandstraße (Süd) verschafft und Holz verbrannt haben. „Der Sachschaden ist zwar in beiden Fällen nicht sehr hoch“, teilt die Polizei mit. „Die Feuer wurden jedoch in beiden Fällen in unmittelbarer Nähe zu den Firmengebäuden und weiteren brennbaren Gegenständen entfacht, sodass von den Taten ein Risiko für die geschädigten Unternehmen ausging.“ Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal fahnden die Beamten jetzt nach dem Unbekannten. Wer den jungen Mann mit dem schulterlangen, hinter die Ohren gestrichenen, braunen Haar kennt, ist aufgerufen, sich unter Telefon 0621 963-2122 an die Polizei zu wenden.