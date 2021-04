Schaden in Höhe von 1000 Euro ist bei dem Wohnzimmerbrand in der Friesenheimer Sternstraße am Sonntagabend entstanden. Aus bislang unbekanntem Grund geriet laut Polizei um 19.12 Uhr eine Couch in Brand. Die Feuerwehr konnte ihn löschen, die Räume sind aber derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.