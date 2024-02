Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Das Gebäude, nachdem wir suchen, ist frisch bezogen und bildet mit einer neuen und sein Jahresbeginn geöffneten Passage einen Eingang zu einem Platz, der einen Brunnen erhält. Die sprudelnde Anlage musste wegen der Baustelle verlegt werden. Über 15 Millionen Euro wurden in das Haus mit 22 Wohnungen investiert. Ende Januar 2020 war erster Spatenstich, im April 2021 stand der Rohbau. Offizielle Einweihung soll im Sommer dieses Jahres sein. Wenn Sie wissen, wonach wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir dann in ein paar Tagen bekannt.