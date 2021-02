Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute suchen wir nach einem Gebäude, das mit seiner Farbe und Architektur Blicke auf sich zieht. Das gesuchte „Haus“ ist rot, rund und hat gerade zehnten Geburtstag gefeiert. Die Besucher des Gebäudes finden dort eine gesunden Mischung. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.