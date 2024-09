Gisela Witta soll ihr Stadtratsmandat zurückgeben: Das fordert nach dem Kreisverbandsvorstand der Grünen nun auch die Stadtratsfraktion. Wie berichtet, hat Witt nach internen Querelen die Fraktion und die Partei verlassen und ist zur SPD gewechselt. „Angesichts ihres Beitritts zur SPD-Fraktion fordern auch die Grünen im Rat Gisela Witt dazu auf, auf ihr Mandat zu verzichten und es an Nachrücker Christian Brückmann weiterzugeben“, erklären die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Susanne Großpietsch und Ibrahim Yetkin. Die 65-jährige Witt habe während des Wahlkampfs vorgegeben, die politischen Werte der Grünen zu vertreten und erklärt, dass es ihr ein Anliegen sei, den Stillstand, der durch eine große Koalition im Stadtrat entstünde, verhindern zu wollen. „Genau diese Konstellation ermöglicht sie nun durch ihren Beitritt zur SPD-Fraktion“, werfen ihr Großpietsch und Yetkin vor. Denn durch Witt kommt die SPD nun auf 14 Sitze und hat gemeinsam mit der CDU (17) eine knappe Mehrheit in dem 60-köpfigen Gremium.

„Wir werden sie daran messen“

Witt spreche davon, ihre politischen Ziele weiter zu verfolgen. „Sollte sie im Stadtrat bleiben, wird sie sich daran messen lassen müssen. Ihren Spitzenplatz bei den Grünen hat sie unter anderem durch ihr Bekenntnis gewinnen können, den Bau der Helmut-Kohl-Allee abzulehnen“, so Großpietsch und Ibrahim Yetkin. Bei der Stadtratssitzung am Montag könne Witt unter Beweis stellen, wie ernst sie ihre politischen Positionen nehme. Auch bei den Abstimmungen zum nächsten Haushalt werde sich zeigen, ob es ihr mit ihren Anliegen in der Sozial- und Kulturpolitik ernst ist oder ob sie zulasse, dass Ludwigshafen auf Kosten des gesellschaftlichen Zusammenhalts kaputtgespart werde. „Eine starke Politik für den Klimaschutz ist in Ludwigshafen jedenfalls nur mit den Grünen möglich“, betonen Großpietsch und Yetkin.