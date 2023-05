In der Walther-Rathenau-Straße in Oggersheim hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in einer Hauptleitung ein Wasserrohrbruch ereignet. Wegen der Reparaturarbeiten mussten Teile der Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden, wie die Technischen Werke (TWL) informieren. Alle Kunden seien noch am Mittwochabend wieder mit Wasser versorgt worden. Die Walther-Rathenau-Straße wurde in beiden Richtungen auf einem Teilstück von rund 50 Metern für den Verkehr gesperrt. Hintergrund: Es wurde geprüft, ob die Fahrbahn durch den Wasserrohrbruch unterspült wurde. Die Straßensperrung wurde am Donnerstag aufgehoben. Die Ursache für den Rohrbruch werde noch ermittelt, so die TWL.