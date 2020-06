Nach dem Wasserrohrbruch am Samstag im Bereich Oppauer/Bannwasserstaße in Edigheim können die Busse der Linien 84, 87 und 97 wieder auf dem regulären Weg fahren. Darüber hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Montagabend informiert. Wegen des Wasserrohrbruchs galt seit Samstag eine Umleitung. Der Pendelverkehr der Nachtbuslinie 97 zwischen den Haltestellen Oppau (BASF Tor 12 + 13) und Ostringplatz wird laut RNV eingestellt. Wegen des Wasserrohrbruchs war die Oppauer Straße am Samstag zwischen Ostringplatz und Bannwasserstraße gesperrt. Einige Anwesen waren wegen des Zwischenfalls ohne Wasserversorgung.