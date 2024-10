Nachdem ein 51-jähriger Mann am 26. Oktober in der Otto-Stabel-Straße (Mitte) mit einer Schreckschusswaffe geschossen hat, sucht die Kriminalpolizei weiter Zeugen des Vorfalls. Der Mann soll Passanten bedroht und beleidigt haben. Außerdem hatte er einen Roller bei sich, obwohl er keine Fahrerlaubnis hat. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wer wurde durch den Mann bedroht oder beleidigt? Wer hat gesehen, ob der Mann mit dem Roller gefahren ist? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.