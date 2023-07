Drei Männer haben am Montagvormittag am Mannheimer Hauptbahnhof einen 17-Jährigen verprügelt. Laut Polizei gab es eine Vorgeschichte: In einer Regionalbahn war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Jugendlichen und den drei Unbekannten gekommen. Laut Zeugenaussagen wollte das spätere Opfer im Zug Reisenden mit einem Rasierer die Haare schneiden. Nach dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof attackierten die drei Männer den 17-Jährigen. Zwei sollen ihn festgehalten, der dritte ihm ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss ergriffen die drei Unbekannten die Flucht und stiegen in eine auf Bahnsteig 11 stehende S-Bahn sein. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht. Einer der Täter wird so beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, dunkelblaue Jacke, schwarze Basecap, schwarze Bauchtasche. Der zweite Täter so: etwa 60 Jahre alt, graue Haare mit Halbglatze, kariertes Hemd. Und der dritte so: ungefähr 40 Jahre alt, schwarze Brille. Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierfür werden sowohl die Videoaufzeichnungen am Mannheimer Hauptbahnhof als auch in den Zügen ausgewertet. Hinweise: Telefon 0721 120160.