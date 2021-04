Wie gemeldet, musste der Edeka-Markt Krech in Maudach wegen mehrere positiver Virusnachweise am Donnerstagabend zum Schutz von Kunden und Belegschaft vorübergehend schließen. Schon da war die Hoffnung groß, an diesem Montag wiedereröffnen zu können. Nach weiteren Tests der Belegschaft und vollständiger Reinigung und Desinfektion aller Bereiche konnte der Markt in Maudach am Montag wieder für die Kunden öffnen und damit die Versorgung im Ort sicherstellen.