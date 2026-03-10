Frühstück für 40 Kinder: Nach Vandalismus-Vorfällen an der Ernst-Reuter-Grundschule läuft das Projekt „Brotzeit“ wieder. Die CDU fordert eine Videoüberwachung des Geländes.

Die CDU Ludwigshafen-Gartenstadt äußerte sich in einer Pressemeldung zur Lage des Projekts „Brotzeit“ in der Ernst-Reuter-Schule. „Wir sind froh und dankbar, dass der Raum in der Mensa der Ernst-Reuter-Grundschule so schnell wieder hergerichtet und nutzbar gemacht werden konnte“, werden die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid und der CDU-Ortsvorsitzende Leo Eichner zitiert.

Laut Mitteilung waren beide vor Ort, sie unterstützen das Projekt. „Das Frühstück für Schulkinder der Ernst-Reuter-Grundschule durch ,Brotzeit’ ist ein wichtiges Angebot und wird von etwa 40 Kindern morgens angenommen. Ehrenamtliche Frühstückshelferinnen organisieren das. Sie richten Säfte und Brote und schaffen eine Wohlfühlzeit vor Schulbeginn.“

Es sei sehr bedauerlich, dass der Raum mehrfach in kürzester Zeit Opfer von Vandalismus geworden sei. Wie die RHEINPFALZ berichtete, wurde die Schulmensa Ende Januar verwüstet, zudem wurden Lebensmittel gestohlen, weshalb das Frühstück mehrere Tage lang ausfallen musste. Der Sachschaden belief sich laut Polizei auf rund 4000 Euro. Die CDU-Politiker freue es daher, dass die Stadtverwaltung „im Sinne der Kinder ganz schnell gehandelt und den Raum wiederhergestellt hat“.

Jetzt brauche es aus Sicht der Partei mehr Sicherheit an dieser Stelle. Schneider und Eichner fordern, dass geprüft wird, ob eine Videoüberwachung des Außengeländes installiert werden könnte, um die Möglichkeit weiterer Einbrüche zu reduzieren. Auch die Landtagskandidatin der SPD, Beatrice Wiesner, forderte in Folge der Geschehnisse Konsequenzen für die Vandalen.