Eine Unfallserie hat am Dienstagmorgen in Mannheim im Berufsverkehr für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut Polizei kollidierten sechs Autos auf der B38/Weinheimer Straße. Es blieb bei Blechschäden; verletzt wurde niemand. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro. Gegen 7.20 Uhr war ein Autofahrer auf ein vor ihn abbremsendes Fahrzeug gefahren und schob dieses auf ein davorstehendes Auto. Nachfolgend erkannten drei weitere Autofahrer die Situation zu spät, konnten nicht mehr bremsen und fuhren ebenfalls auf. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau in Richtung Innenstadt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach rund eineinhalb Stunden war die Straße ab 8.50 Uhr wieder frei.