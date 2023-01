Eine 30-Jährige ist laut Polizei vorläufig ihren Führerschein los. Am Samstag zwischen 1.30 und 11.30 Uhr parkte eine 35-Jährige aus Ludwigshafen ihr Auto in der Maudacher Mittelstraße auf Höhe der Hausnummer 39. In diesem Zeitraum wurde der Wagen durch eine bis dato unbekannte Unfallverursacherin beim Vorbeifahren stark beschädigt. Schaden: 2000 Euro. Die 30-jährige Unfallverursacherin meldete sich im Nachgang mit zeitlichem Verzug bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht. Der Führerschein der Beschuldigten wurde sichergestellt.