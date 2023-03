In der Ludwigshafener Innenstadt ist laut Polizei am Sonntagabend nach einem Unfall ein Streit eskaliert. Gegen 19 Uhr wechselte ein 22-jähriger Autofahrer auf der Heinigstraße die Fahrspur und stieß mit dem Pkw eines 28-Jährigen zusammen. Danach hielten beide Autos an und der 22-Jährige ging auf den 28-Jährigen los, der unverletzt blieb. Nach ersten Ermittlungen kennen sich beide Fahrer. Der Vorfall hängt wohl mit einem zurückliegenden Streit zusammen. Bestandteil der Ermittlungen ist daher auch, ob der Zusammenstoß absichtlich verursacht wurde. Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.