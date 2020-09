Nach einem Unfall am Mittwoch in West (Frankenthaler Straße) sucht die Polizei einen Autofahrer. Gegen 17 Uhr war 18-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Oggersheim unterwegs, als ein BMW-Fahrer kurz vor ihm auf den Parkplatz eines Autohauses einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 18-Jährige eine Vollbremsung hinlegen und stürzte. Der Autofahrer stieg sofort aus und erkundigte sich, ob es dem Radfahrer gut geht. Dies bejahte der junge Mann mehrfach. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass er leicht verletzt wurde. Die Polizei bittet den BMW-Fahrer daher, sich zu melden. Er wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, Glatze und Brille. Hinweise per Telefon an 0621/963-2222.