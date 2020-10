Am Freitag gegen 13.10 Uhr ist laut Polizei ein acht- bis zehnjähriger Junge in der Friedrich-Heene-Straße (Süd) von einem Auto angefahren worden. Die 20-jährige Fahrerin hatte ihn an der Ecke Wittelsbachstraße übersehen. Das Kind war mit einem Cityroller unterwegs. Nach dem Unfall fuhr der Junge in Richtung Parkinsel davon. Er soll Schmerzen am Bein gehabt haben. Die Polizei bittet die Eltern, sich telefonisch (0621/963-2122) zu melden.