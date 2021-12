Ein 63-jähriger Mann aus Neuhofen ist am frühen Samstagmorgen nach einem Unfall betrunken durch Ludwigshafen gefahren. Sein roter Toyota-Kleinwagen war am Heck erheblich beschädigt. Der Wagen fiel einer Frau in Rheingönheim auf und sie machte den Mann auf den Schaden aufmerksam. Doch der 63-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Neuhofen fort. Die Zeugin verständigte die Polizei, die den Fahrer ermittelte, der „nicht unerheblich alkoholisiert“ gewesen sei, wie es im Polizeibericht heißt. Gegenüber den Beamten gab er an, vermutlich beim Ausparken im Bereich der Schlachthofkreuzung an einen Stein gefahren zu sein. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.