Gegenseitig mit Pfefferspray angegriffen haben sich zwei Autofahrer nach einem Unfall am Montag in Friesenheim. Um 14.15 Uhr waren in der Carl-Bosch-Straße zwei Autos zusammengestoßen. Warum es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei bislang noch nicht klar. Fest steht aber, dass der 30-jährige Fahrer eines der Fahrzeuge die drei Insassen des anderen Autos besprühte, darunter auch ein einjähriges Kind auf der Rückbank. Der angegriffene Fahrer stieg aus und versprühte ebenfalls Pfefferspray. Dabei wurden laut Polizei mehrere Personen leicht verletzt, darunter auch zwei Ersthelfer. Die Verletzten wurden vor Ort behandelt. Die Polizei vermutet, dass länger zurückliegende Streitigkeiten der Auslöser gewesen sein dürften.