Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Samstagnachmittag auf der B 44 bei einem Überholmanöver zwei Fahrzeuge beschädigt hat und geflüchtet ist. Der Unfallverursacher war in einem roten Kleinwagen – möglicherweise einem älteren Ford Fiesta – unterwegs. Der Unfall ereignete sich um 16.55 Uhr. Zwei Autos fuhren parallel auf der zweispurigen Bundesstraße, als plötzlich das rote Fahrzeug von hinten angefahren kam. Der Wagen versuchte, mit hoher Geschwindigkeit zu überholen. Dabei stieß er mit einem auf der linken Spur fahrenden Taxi und danach noch mit einem Mercedes zusammen. Der Kleinwagen geriet ins Schlingern und fuhr zwischenzeitlich nur auf zwei Reifen. Der Fahrer brachte sein Auto wieder unter Kontrolle zu bringen und flüchtete. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von 5000 Euro an den Fahrzeugen. Hinweise auf den Fahrer an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.