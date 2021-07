Die Polizei hat am Mittwoch in Mundenheim einen 51-Jährigen fixiert, der mit einem Messer hantiert hatte. Gegen 13.30 Uhr wurden die Beamten zu einem Tumult in der Oberstraße gerufen, in den der Mann involviert war. Laut Zeugenaussagen geriet der 51-Jährige mit einem 34-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der 51-Jährige das Messer zückte. Als der 34-Jährige den 51-Jährigen daraufhin ins Gesicht schlug, versuchte der 51-Jährige, seinen Kontrahenten mit dem Messer zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Polizeibeamten fesselten den 51-Jährigen direkt nach ihrem Eintreffen und nahmen ihm das Messer ab. Nachdem der 51-Jährige zugab, am Vorabend Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, wurde er auf die Dienststelle mitgenommen, später aber wieder entlassen.