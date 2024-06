In der Nacht zum Dienstag ist Polizeibeamten gegen 2.30 Uhr in Oppau ein Autofahrer aufgefallen, der von der Bürgermeister-Trupp-Straße auf einen Parkplatz einbog. Als die Streifenwagenbesatzung laut Polizeibericht ebenfalls auf den Parkplatz auffuhr, um den Autofahrer zu kontrollieren, fand diese lediglich das unverschlossen abgestellte und verlassene Fahrzeug. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen nicht zugelassen war. Mit Unterstützung eines Diensthundes konnten wenig später auch der 35-jährige Fahrer und sein 47-jähriger Beifahrer entdeckt werden. Beide hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Der 35-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.