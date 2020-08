Am Montag hatte Peter Kaiser noch gemeinsam mit Stadt und Wohnungsbaugesellschaft GAG den Vertrag zum neuen Sozialkonzept für die Ludwigshafener Einweisungsgebiete unterschrieben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der 62-jährige Direktor des Evangelischen Diakoniewerks Zoar „mit sofortiger Wirkung vom Dienst“ freigestellt wird. Diese Entscheidung hatte der Zoar-Verwaltungsrat getroffen.

Zu den Gründen ist bislang wenig bekannt. Es ist die Rede von „unterschiedlichen Auffassungen über die Zukunft von Zoar“. Auf das Sozialkonzept für die Obdachgebiete in Mundenheim und West habe das aber keine Auswirkungen, heißt es am Donnerstag auf Nachfrage der RHEINPFALZ. „Der Kooperationsvertrag ist nicht gefährdet“, teilt Martina Leib-Herr mit. Die Zoar-Direktorin hatte das Diakoniewerk bislang gemeinsam mit Kaiser geleitet.

Zoar hat seinen Sitz in Rockenhausen, ist aber mit seinen Wohn- und Betreuungsangeboten für behinderte, alte und psychisch kranke Menschen auch an anderen Orten in der Pfalz vertreten. Bei der Zusammenarbeit mit Stadt und GAG geht es darum, wohnungslose Menschen aus den Einweisungsgebieten wieder in eigenständige Wohnverhältnisse zu bringen.