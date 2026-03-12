[aktualisiert] Am Mittwoch wird eine tote Frau in Mannheim gefunden. Einen Tag später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Vieles deutet auf eine Beziehungstat hin.

Einen Tag nach dem Fund einer jungen Frau im Käfertaler Wald in Mannheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen, gegen den inzwischen Untersuchungshaft wegen Mordverdachts angeordnet wurde. Zur Staatsangehörigkeit der Getöteten machen die Ermittlungsbehörden aus Opferschutzgründen keine Angaben.

Die 19-jährige Frau war am Mittwochmorgen leblos in der Nähe des beliebten Ausflugsziels Karlstern entdeckt worden. Eine Spaziergängerin hatte die Polizei alarmiert. Bereits kurz nach dem Fund deuteten die Spuren darauf hin, dass die junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war, und das Gebiet wurde großräumig abgesucht. Mittlerweile hat sich der Verdacht bestätigt, dass die Frau einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist.

Opfer und Täter führten Beziehung

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei nun mitteilen, soll der 17-Jährige seit über einem Jahr eine Beziehung mit der Getöteten geführt haben. Am Dienstagabend trafen sich beide, später begaben sie sich gemeinsam zum Karlstern im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt.

Dort soll der Jugendliche die 19-Jährige in der Nacht gegen 0.30 Uhr überraschend angegriffen haben. Laut Ermittlern nutzte er aus, dass die junge Frau den Angriff nicht kommen sah und sich nicht wehren konnte. Er soll sie mit den Händen und vermutlich auch mit einem Ast tödlich verletzt haben.

Eine 60-köpfige Sonderkommission (nach RHEINPFALZ-Informationen Soko „Laub“) nahm unmittelbar nach dem Leichenfund die Arbeit auf. Noch am Mittwochabend wurde der Tatverdächtige von einem Mobilen Einsatzkommando in Mannheim festgenommen, wo er laut Staatsanwaltschaft auch gelebt haben soll. Am Donnerstag erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Mordes.

Ermittlungen dauern an

Vor eineinhalb Jahren gab es in der Nähe bereits Mord, der nicht aufgeklärt werden konnte. Damals wurde eine 36-jährige Frau in einem Waldstück bei Lampertheim mit Messerstichen ermordet. Die Tatorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Der Karlstern ist ein Naherholungsgebiet im Mannheimer Nordosten. Es gibt hier unter anderem ein Tiergehege, einen großen Spielplatz und einen Weiher. Das Gebiet in direkter Nachbarschaft zur Gartenstadt zieht viele Besucher aus dem Mannheimer Norden an, darunter Spaziergänger, Tierbesitzer, Jogger und Familien.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.