Am Mittwoch wird eine tote Frau in Mannheim gefunden. Einen Tag später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Gibt es einen Zusammenhang zu einem anderen Fall?

Einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche im Käfertaler Wald in Mannheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 17-Jährige befindet sich in polizeilicher Gewahrsam und soll noch am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Demnach besteht dringender Tatverdacht gegen den Beschuldigten.

Ihm wird zur Last gelegt, den Tod einer 19-Jährigen verursacht zu haben, die am Mittwoch in der Nähe des beliebten Ausflugsziels Karlsstern leblos aufgefunden worden war. Mittlerweile hat sich der Verdacht bestätigt, dass die Frau einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist. Nähere Informationen macht die Polizei derzeit nicht. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, lautete die Begründung gegenüber der RHEINPFALZ. Aus diesem Grund wollte eine Polizeisprecherin auch nichts dazu sagen, wie die Ermittler auf die Spur des 17-Jährigen kamen.

Zusammenhang mit Todesfall in Lampertheim?

Eine Sonderkommission (Soko), die rund 60 Polizeikräfte umfasst, ist derzeit damit befasst, die Hintergründe des Todesfalls zu ermitteln.

Die Soko wird sich auch damit befassen, ob der Todesfall der 19-Jährigen in Zusammenhang mit dem Tod einer 36-jährigen Frau steht, die vor rund anderthalb Jahren in einem Waldstück bei Lampertheim mit Messerstichen ermordet wurde. Die Tatorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Der Fall in Lampertheim wurde in einer ZDF-Sendung von „Aktenzeichen XY“ behandelt. Da in Lampertheim DNA-Spuren gesichert werden konnten, ist ein Abgleich mit dem Tatverdächtigen der toten Frau am Karlsstern möglich.

Ob die Ermittler einen Zusammenhang beider Todesfälle vermuten, wollten sie zu jetzigen Zeitpunkt nicht preisgeben.