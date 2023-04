Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einer Reise mit seiner geliebten Ehefrau hat den Ludwigshafener Peter Stefan ein schwerer Schicksalsschlag getroffen: Seine Frau verstarb plötzlich und völlig unerwartet. Da sie ein Girokonto bei der Postbank besaß, wollte der Rentner dieses auflösen. Doch nach einem ersten Termin in der Filiale tut sich nichts mehr. Er findet keinen Ansprechpartner und wartet seit sechs Wochen auf das Geld.

Nachdem er die Unterlagen des Nachlassgerichts mit der Verfügungsberechtigung bekommen habe, sei er damit am 19. Januar zum vereinbarten Termin in die Postbank am Rathausplatz gekommen und habe