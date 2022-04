Weil er seit Anfang März in Heidelberg regelmäßig hochwertigen Champagner gestohlen haben soll, sitzt ein 34-Jähriger nun in Haft. Laut Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim soll der Mann die Flaschen weiterverkauft und so seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanziert haben. Zuletzt soll der Mann am Dienstag aus einem Lebensmittelgeschäft in Heidelberg zwei Flaschen Champagner im Gesamtwert von 594 Euro gestohlen haben. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei. Diese nahm den 34-Jährigen fest. Auch an mindestens fünf weiteren Tagen soll er das teure Getränk aus Geschäften entwendet haben. Der Mann wurde am Mittwoch der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.