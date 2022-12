Zum Gedenken an eine verunglückte Fußgängerin wird heute in der Rheinuferstraße (Mitte) ein sogenannter Ghost-Rollator aufgestellt.

Laut der Mannheimer Gruppe Quadratentscheid, den Organisatoren der Aktion, war Anfang November eine 87-jährige Fußgängerin mit ihrem Ehemann (90) unterwegs, als sie an der Lichtenberger Straße die Einmündung zur Rheinuferstraße queren wollte, weil der Platz auf dem Fußweg nicht für ihren Rollator ausgereicht hatte. Ein nach rechts abbiegender LKW-Fahrer habe die Frau erfasst, die Seniorin sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen.

„Wir wollen unsere Anteilnahme gegenüber den Angehörigen ausdrücken“, teilte Quadratentscheid zu der Aktion mit. Der Ghost-Rollator – angelehnt an die aus den USA stammende Idee, weiß gestrichene Fahrräder als Mahnmale für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer aufzustellen – solle zudem auf die Gefahrenlage an dieser Stelle in der Rheinuferstraße aufmerksam machen.

Nach einem Treffen um 18.30 Uhr an der Mannheimer Kunsthalle ist geplant, mit dem Fahrrad nach Ludwigshafen zu fahren und an der Unfallstelle einen weiß angemalten Rollator aufzustellen.