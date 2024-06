Die Ereignisse vom Freitag, als ein 25-Jähriger auf mehrere Menschen einstach, sind für viele Menschen ein Schock. Gerade für die, die rund um den Marktplatz ihren Lebensmittelpunkt haben. Ein Besuch.

„Ich habe Angst.“ Die 53-jährige Geschäftsfrau, die das sagt, ist in der Türkei geboren und wohnt in Mannheim, seit sie ein Kind ist. Mit ihren Eltern ist sie in den 1980er-Jahren in die Quadrate gekommen. Ihr Laden, ein Shisha-Shop, feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag. Er befindet sich in den H-Quadraten, mitten in dem Viertel, das die Mannheimer „Little Istanbul“ nennen. Warum? Weil die Geschäftswelt dort – vor allem Schmuck-, Brautmode- und Lebensmittelläden sowie Dutzende Restaurants und Imbisse – fest in türkischer Hand ist. Der Marktplatz, der Ort, an dem ein 25-jähriger Mann aus Afghanistan am Freitag mit einem Messer auf einen Polizisten einstach und diesen tötete und weitere fünf Menschen zum Teil schwer verletzte, ist etwas mehr als hundert Meter von dem Laden der Frau entfernt.

Die Ereignisse beschäftigen und belasten die Menschen hier. Viele haben sich die entsetzlichen Szenen auf mehreren im Internet kursierenden Videos angeschaut. Sie hätten es besser nicht getan. Denn die Bilder verfolgen nicht wenige von ihnen bis in den Schlaf. Mehr zum Thema lesen Sie hier