Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einem Ladengeschäft in den Mannheimer C-Quadraten hat es am Mittwoch eine Ortsbegehung der Ermittler gegeben. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte, waren neben Vertretern der Strafverfolgungsbehörde Kräfte der Kriminaltechnik sowie Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft vor Ort. Nähere Angaben machte die Behördensprecherin nicht. Am Samstag gegen 12.30 Uhr hat sich eine 24-jährige Angestellte des Ladens tödliche Verletzungen zugezogen. Nähere Angaben zu den Umständen des Unfalls machte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.