Die Feuerwehr hat am Samstag eine ältere Dame in einem Mundenheimer Altenpflegeheim aus einer misslichen Lage befreit. Um 10.49 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen eines Unglücksfalls informiert worden. Die Heimbewohnerin war rückwärts in einen Wagen für Speisetabletts gestürzt und hockend in dem Wagen so eingeklemmt worden, dass sie nicht ohne Weiteres aus dem Wagen gezogen werden konnte. Die Feuerwehr – mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückt – öffnete ihn schließlich mit Handwerkszeug und hydraulischem Schneidegerät. Anschließend wurde die Seniorin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.