Wegen eines Randalierers rückten in der Nacht zum Samstag, 19. März mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei in die Lutherstraße in Ludwigshafen aus. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann nicht mehr vor Ort, als die Beamten eintrafen. Ein Zeuge konnte ihm aber namentlich benennen. Da es bei dem Streit um den Schlüssel eines Autos gegangen war, das nun nicht mehr vor Ort stand, suchten die Beamten den Gesuchten in seiner Ludwigshafener Wohnung auf. Dort fanden sie sowohl das Auto als auch den 33-Jährigen in Begleitung einer 34-jährigen Frau vor.

Da beide dem Alkohol zugesprochen hatten und zunächst nicht geklärt werden konnte, wer gefahren war, wurden beide auf die Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.