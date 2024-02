Zwei 18-Jährige sind am Sonntag gegen 22 Uhr in der Ebertstraße in Friesenheim in Streit geraten. Dabei zog einer der Beteiligten eine Schreckschusswaffe und schoss laut Polizei mehrfach. Danach trennten sich die Streithähne. Verletzt wurde niemand. Die Schreckschusswaffe wurde von der Polizeikräfte sichergestellt. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.